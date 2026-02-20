Ramazan'ın ilk cumasında camiler doldu taştı

Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Cami içinde yer bulamayan cemaat, namazını cami avlusunda kıldı.

Şehir merkezindeki Samsun Büyük Cami başta olmak üzere birçok camide yoğunluk yaşandı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluları doldurdu. Yanlarında getirdikleri seccadeleri seren cemaat, hasırlar üzerinde omuz omuza saf tutarak cuma namazını eda etti. Ramazan ayının manevi atmosferi camilere yansırken, duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar, mübarek ayın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu bir kez daha hissettiklerini dile getirdi. İlk cuma namazında oluşan yoğunluk, Ramazan'ın bereketinin ve manevi coşkusunun şehrin dört bir yanına yayıldığını ortaya koydu.

Okunan cuma hutbesinde ise Ramazan ayının camilerle bağı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. Camilerin yalnızca ibadet mekanı olmadığı; birlik, kardeşlik ve manevi dirilişin merkezi olduğu ifade edildi. Namazı ve camiyi hayatın merkezine yerleştirmenin dünya ve ahiret saadetine vesile olacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı