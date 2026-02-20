Haberler

Ramazan'ın ilk cumasında camiler doldu taştı

Ramazan'ın ilk cumasında camiler doldu taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler dolup taştı. Yer bulamayan cemaat, cami avlusunda namaz kıldı. Ramazan'ın ruhu hissedildi.

Samsun'da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Cami içinde yer bulamayan cemaat, namazını cami avlusunda kıldı.

Şehir merkezindeki Samsun Büyük Cami başta olmak üzere birçok camide yoğunluk yaşandı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluları doldurdu. Yanlarında getirdikleri seccadeleri seren cemaat, hasırlar üzerinde omuz omuza saf tutarak cuma namazını eda etti. Ramazan ayının manevi atmosferi camilere yansırken, duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar, mübarek ayın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu bir kez daha hissettiklerini dile getirdi. İlk cuma namazında oluşan yoğunluk, Ramazan'ın bereketinin ve manevi coşkusunun şehrin dört bir yanına yayıldığını ortaya koydu.

Okunan cuma hutbesinde ise Ramazan ayının camilerle bağı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. Camilerin yalnızca ibadet mekanı olmadığı; birlik, kardeşlik ve manevi dirilişin merkezi olduğu ifade edildi. Namazı ve camiyi hayatın merkezine yerleştirmenin dünya ve ahiret saadetine vesile olacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''