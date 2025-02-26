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Samsun'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları Kurulacak

Samsun'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları Kurulacak
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Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran ve Samsun Öğretmenevi'nde Ramazan süresince her akşam ücretsiz iftar sofrası kuracak.

Samsun'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından iki noktada Ramazan boyunca her akşam iftar sofrası kurulacak.

Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü de Batıpark Niyazi Kesim Restoran ve Samsun Öğretmenevi'nde iftar sofraları kuracak. Ramazan ayı boyunca iftar sofraları açık olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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