Samsun'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları Kurulacak

Samsun'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından iki noktada Ramazan boyunca her akşam iftar sofrası kurulacak.

Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü de Batıpark Niyazi Kesim Restoran ve Samsun Öğretmenevi'nde iftar sofraları kuracak. Ramazan ayı boyunca iftar sofraları açık olacak. - SAMSUN