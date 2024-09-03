Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Mert Çolak idaresindeki 57 ABV 960 plakalı otomobil ile Orhan Tan yönetimindeki 55 AUT 18 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.