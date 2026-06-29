Trafik kazasında hayatını kaybeden genç motosikletçi, son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mustafa Kürşat Bektaş, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Adalar karşısı Koz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkaya istikametine seyir halinde olan Yüksel S. yönetimindeki 19 ADR 202 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mustafa Kürşat Bektaş'ın kullandığı 55 AKJ 511 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak ağır yaralanan Bektaş, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen ve Atakum Motosiklet Kulübü üyesi olan Mustafa Kürşat Bektaş için bugün İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bektaş'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Derecik Mezarlığı'na götürüldü.

Eski MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bektaş'ın oğlu olan Mustafa Kürşat Bektaş'ın cenaze törenine MHP'nin eski ve mevcut yöneticileri, Atakum Motosiklet Kulübü üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı