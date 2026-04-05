Samsun'da Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Fidan Dikme Töreni Düzenlendi

Samsun'da şehitlerin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Fidan Dikme Töreni" düzenlendi.

İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa gaziler, şehit yakınları ve izciler yoğun katılım sağladı. Samsun Garnizon Komutanlığı tarafından organize edilen tören, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın açılış konuşması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı.

Program kapsamında Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından mini konser verildi. Ardından askeri personel, gaziler, şehit yakınları ve izciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verirken, fidanlara isimlikler asıldı ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Tören, alanda yapılan ikramlarla devam ederken, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala çocuklara oyuncak hediye etti ve programa katılanlara teşekkür etti. - SAMSUN

