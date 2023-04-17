Samsun'da Kore gazisine son görev

Samsunlu Kore Gazisi Suat Öztanır (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1950-1953 yılları arasında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki savaşa katılan Topçu Onb. Suat Öztanır, 90 yaşında hayatını kaybetti. Öztanır için Samsun Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi. Öztanır'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Suat Öztanır'ın cenazesine Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Shr. Shh. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Erkan Başkanı Tbp. Alb. Serkan Öcmenller, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, gaziler ve Öztanır'ın yakınları katıldı. - SAMSUN