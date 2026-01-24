Samsun'da kayıp şahıs alarmı: Aramalar 7'nci gününde

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 Ocak'tan bu yana kayıp olan epilepsi hastası 60 yaşındaki Nimet Serdar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Susuz Mahallesi'nde ikamet eden Nimet Serdar, ağabeyi Ahmet Serdar (63) ve eşiyle birlikte yaşıyordu. Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamaması ailesinin endişesini artırıyor.

Kardeşinin doğuştan beri çok sakin bir yapıya sahip olduğunu belirten Ahmet Serdar, Nimet Serdar'ın epilepsi hastası olduğunu da ifade ederek, "17 Ocak'ta öğle saatlerinden sonra kayboldu. Muhtarımıza ve Vezirköprü'deki komutanlarımıza durumu bildirdik. Sağ olsunlar hemen geldiler. Dağ taş demeden her yeri aradık. Sualtı, su üstü, barajlar feribotlarla taranıyor ama henüz bir sonuca ulaşamadık. Bulunmasını istiyoruz" dedi.

Susuz Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışır ise Nimet Serdar'ın kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "17 Ocak tarihinde saat 10.30–11.00 arasında evinden çıkıyor, gittiği yön bilinmiyor. O günden bu yana jandarma, komando, AFAD ve vatandaşlarımızla birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Dron uçuşları, su altı ve su üstü aramaları, feribot taramaları ve köpekli ekiplerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı" diye konuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve hava kararana kadar devam eden arama kurtarma çalışmalarına AFAD DAK ekipleri, AFAD sualtı ve köpekli ekipleri, dronlu ekipler, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, komandolar ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

Yetkililer, Nimet Serdar'ı gören ya da kendisiyle ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine bildirimde bulunmalarını istedi. - SAMSUN