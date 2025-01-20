Samsun'da İntihara Kalkışan Kadını Kurtaran Polisler Ödüllendirildi

Samsun'da Karadeniz'e atlayarak intihara kalkışan kadını kurtaran polis memurları ödüllendirildi.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde dün saat 11.15'te S.P. (42) isimli kadın denize atladı. Kadının denize atladığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi, ambulans, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, S.P.'nin hızla suya gömüldüğünü gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı tereddüt etmeden denize atladı. Polis memurunun denizden çıkardıığı kadın, bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis memuru Turgay Yapıcı ile kadının denizden karaya çıkarılmasına yardımcı olan polis memuru Burak Çağlar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından ödüllendirildi. Gösterdikleri kahramanlık nedeniyle polis memurlarını makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Arıbaş, cesaret ve özverileri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek, ödüllerini verdi. - SAMSUN