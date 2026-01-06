Samsun'da meteor heyecanı

Samsun'da atmosfere giren meteor gökyüzünü aydınlattı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Kanalsırtı mevkiinde gökyüzünde meteor düşmesi gözlemlendi.

2 Ocak saat 22.10'da meydana gelen olay, Türkiye'de farklı illerde de gözlemlenmişti. Olayın Samsun'daki görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.

Çıplak gözle net şekilde görülen meteor, gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturdu. Olay sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, meteor düşmesi yöre sakinleri arasında kısa süreli heyecana neden oldu. Meteor düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN