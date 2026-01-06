Haberler

Samsun'da meteor heyecanı

Samsun'da meteor heyecanı
Samsun'un Ovacık Mahallesi'nde gökyüzünde düşen meteor, kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da atmosfere giren meteor gökyüzünü aydınlattı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Kanalsırtı mevkiinde gökyüzünde meteor düşmesi gözlemlendi.

2 Ocak saat 22.10'da meydana gelen olay, Türkiye'de farklı illerde de gözlemlenmişti. Olayın Samsun'daki görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.

Çıplak gözle net şekilde görülen meteor, gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturdu. Olay sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, meteor düşmesi yöre sakinleri arasında kısa süreli heyecana neden oldu. Meteor düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
