Samsun'da Gaziler Günü'nde Sahil Güvenlik Gemileri Ziyarete Açılıyor

Samsun'da Gaziler Günü'nde Sahil Güvenlik Gemileri Ziyarete Açılıyor
Güncelleme:
Samsun'da '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG DOST ve TCSG-87 gemileri halkın ziyaretine açılacak. Ziyaretler 10.00-17.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait 2 gemi '19 Eylül Gaziler Günü'nde halkın ziyaretine açılacak.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG DOST ile TCSG-87 gemisi yarın Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtımı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yapılan ziyaret kabulü 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
