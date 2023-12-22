Samsun'da Filistin İçin Sözümüz Var Konseri Düzenlendi

Samsun'da Filistin için hayır çarşısı ve konser

SAMSUN - Samsun'da "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı konser ve gelirlerinin Gazze'ye gönderileceği hayır çarşısı etkinliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Samsun İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı tarafından yapılan etkinlikte hayır çarşısı açıldı. Çarşıda satılan gıda, el sanatları ve diğer ürünlerden elde edilen gelirler Gazze'ye gönderilecek. Ayrıca Hasan Özer ve ekibi tarafından Filistin içerikli ezgi ve marşlar söylendi. Duygusal anların yaşandığı etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile konsere eşlik etti.

Etkinlikte konuşan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Bugün Gazze'de yaşananlar artık sadece Filistinlilerin ya da sadece Müslümanların meselesi değildir. Kudüs, elbette Müslümanlar için bir iman ve izzet meselesidir. Fakat bugün Filistin'de yaşananlar, bu meseleyi aynı zamanda insanlığın vicdan ve ahlak meselesine dönüştürmüştür. İsrail'in katliamlarına karşı Filistin'i, Kudüs'ü ve Gazze'yi savunmak, evrensel insani değerlerin bir gereği, vicdani ve ahlaki duruşun bir ifadesidir. Gazze'de yaşananlar, kendilerini dünyanın efendisi ve ıslah edicisi gibi göstermeye çalışan karanlık ve kirli bir zihniyetin aslında nasıl bir fesada yol açtığını gözler önüne sermektedir. İnsanlık adına, hukuk ve ahlak adına yapılan itirazların bu ifsat edicilere ve onların destekçilerine hiçbir etkisi ve anlamı olmamaktadır. Küçücük masum çocuklar birbirlerinin yarasını sarmaya çalışırken şer odakları kendi aralarında kirli pazarlıklar yürütüyor. Binlerce masum sivil kardeşimiz katliama uğrarken sadece üzülmekle yetinemeyiz. Bulunduğumuz konumda, sahip olduğumuz imkanlarla azımsamadan, küçümsemeden neye gücümüz yetiyorsa onu yapmak zorundayız. Bu meselede yürüyen oturandan, konuşan susandan, paylaşan umursamaz davranandan daha hayırlıdır. Sadece Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın değil tüm insanlığın özgürleşmesi için bu akıl almaz vahşeti ve zulmü her fırsatta dünyaya anlatmalıyız" dedi.

Etkinlikte konuşan Türk Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcı Abdurrahman Çetin, "Sözün bittiği tükendiği yerdeyiz. Sadece bugünün zulmü değil. 1917 yılından beridir devam eden bir zulümdür. Sık sık unuttuk, yer yer hatırladık ama tekrar unuttuk. 2 yıl önce hatırlarsınız. Bir Ramazan sabahı Mescid-i Aksa'yı ateşe vermişlerdi. Böylesine bir acıyı unuttuk ta ki Gazze en ağır şekilde bombalanan kadar. Bu salona özellikle istirham ediyorum, unutmak affetmektir. Allah'ın izniyle unutmayacağız" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız katıldı. Etkinlik hediye takdimi ile son buldu.