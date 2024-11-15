Samsun'da Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Samsun'da, Filistin halkına destek olmak amacıyla "Gazze'ye Kardeş Payı Hayır Çarşısı" açıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Samsun İl Temsilciliği tarafından Filistin halkına destek olma amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda hayır çarşısı kuruldu. Vatandaşlar bu çarşıdan yaptıkları alışverişler ile Filistinlilere destek oldular.

Çarşı hakkında bilgi veren derneğin Samsun İl Temsilcisi Senagül Şahin Sohum, "Ümmetin kanayan yarası Gazze'de 400 gündür yaşanan zulüm için buradayız. Yaşam hakları elinden alınan kadınlar, çocuklar, hayatta kalmayı başarsalar bile kabul edilemez şartlarda yaşamaya zorlanıyor. Elimizden maddi destek ve boykotun dışında hiçbir şeyin gelmediği şu günlerde Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali kardeşlerimiz için bu çarşıyı düzenledik. Dernek olarak kurulduğumuz günden beri kadınların ve hatta tüm insanlığın onurlu bir yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN