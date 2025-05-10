Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Samsun'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri, farkındalık yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle başladı. Engelli bireylerin toplumda eşit şartlarda yaşam sürmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

Samsun'da Engelliler Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Engelliler çalınan müziklerle kurtlarını döktü.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri 'farkındalık yürüyüşü' ile başladı. Tütün İskelesi'nde başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Akabinde anıtta tören, düzenlendi. Burada çelenklerin sunumundan sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törende konuşan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) Başkanı Ulviye Demirci, "Engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şartlarda yaşam sürdürebilmelerine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede eş zamanlı olarak farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına aktif katılmalarını sağlamak herkesin görevidir. Engelli bireylerde topluma fayda sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Toplumun her kesimin duyarlılığına ihtiyaçlarına vardır. Mutlu bir toplum inşa etmek farklılıkları kabul etmekle olur" dedi.

"9 bin 312 engellimize evde bakım hizmeti"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ise "Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak bin 125 engellimize yaşlı bakım hizmeti, 9 bin 312 engellimize evde bakım hizmeti, kimlik kartı olarak 31 bin 462 engellimize kimlik kartlarımızı ulaştırdık. Erişebilir bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu alandaki çalışmalarımızı karalılıkla sürdürmekteyiz. Bu konuda kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu da farkındayız" diye konuştu.

Oyun havası oynadılar

Anıttaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Burada çalınan şarkılarla engelliler oyun havaları oynadı, halk oyunları gösterileri yaptı. Ayrıca kurulan stantlarda el emeği ürünler de satışa sunuldu. Etkinliklere Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.