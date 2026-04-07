Polis Haftası: 181. yıla 181 ünite kan bağışı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği kan bağışı etkinliğiyle dikkat çekti. Emniyet personeli, 181 ünite kan bağışlayarak sosyal dayanışma örneği sergiledi.

Samsun'da Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğiyle taçlandırıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü personeli, düzenlenen kampanyada 181 ünite kan bağışında bulunarak dikkat çeken bir dayanışma örneği sergiledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci yılı etkinlikleri kapsamında kan verme etkinliği düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Yoğun katılımın gözlendiği programda gönüllü olarak kan veren emniyet personeli, hayat kurtarmaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nezdinde tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Emniyet Teşkilatı'nın 181'inci yılı dolayısıyla düzenlenen kan bağışı etkinliği, hem farkındalık oluşturdu hem de ihtiyaç sahiplerine umut oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var

Trump'ı durdurmak için bir ülke devrede! Sürpriz bir çağrı geldi
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti

Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog bomba
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor