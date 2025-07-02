Samsun'da Emniyet'ten Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık Çalışması

Samsun'da Emniyet'ten Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık Çalışması
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı 'Tedbir elimde, hayatım güvende' sloganıyla sahillerde vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, güvenli yüzme alanları ve can yeleği kullanımı gibi konularda farkındalık yaratarak, hem bireylerin hem de çevrelerindeki insanların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları sahillerde birebir bilgilendiriyor. "Tedbir elimde, hayatım güvende" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmasında, denize giren vatandaşlara boğulma risklerine karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi boyunca özellikle yoğun kullanılan sahil alanlarında görev alarak vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor. Ekipler, boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla çocuklardan yaşlılara kadar farklı yaş gruplarına güvenli yüzme alanları, can yeleği kullanımı, deniz şartlarının takibi gibi konularda bilgi veriyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların sadece kendi can güvenlikleri için değil, çevrelerindekiler için de dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgularken, "Tedbir hayat kurtarır. Basit görünen ihmaller can kaybına yol açabilir" mesajı veriliyor.

Samsun sahillerinde yürütülen bu farkındalık çalışmasının yaz boyunca süreceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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