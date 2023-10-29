Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Düzenlenen törende farklı kurumların yaptığı gösteriler alkış toplarken, törende konuşan Vali Orhan Tavlı, "Birliğimizi ve kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve önümüze her türlü engeli çıkartmaya devam edeceklerdir. Ülkemizi gerek teknoloji gerekse insan kaynağı noktasında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları Samsun'da erken saatlerde başladı. İlk olarak Samsun Valiliği binasında gerçekleşen törende Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala tebrikleri kabul etti. Akabinde etkinlikler için İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu'na geçildi. Burada ilk olarak Vali Tavlı, beraberindeki Başkan Mustafa Demir ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala tören aracıyla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlamanın ardından Vali Tavlı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş ve medeniyet inşa etmiş olan Aziz Türk milleti, her daim barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis etmiştir. Asırlar boyunca bu değerler üzerine hüküm süren Osmanlı Devleti döneminde huzur ve güvenin hakim olduğu coğrafyalar, Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte emperyalist güçlerin zulmüne maruz kalmıştır. Yüzyıl önce ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş, milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır. Birliğimizi ve kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve önümüze her türlü engeli çıkartmaya devam edeceklerdir. Elbette aziz milletimiz, 100 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyen şer odaklarının uzantılarına bugün de fırsat vermeyecektir. Ülkemizi gerek teknoloji gerekse insan kaynağı noktasında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından gösterilere geçildi. İlk olarak 4 öğrenci ve 2 gazi tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu. Kavak Jandarma Komando Bölüğü tarafından yapılan gösteri ise büyük beğeni topladı. Protokol üyelerince de ayakta alkışlanan gösterilerin ardından Samsun İl Milli Müdürlüğü bünyesindeki okulların yaptığı halkoyunları gösterisinde herkes eğlenceli anlar yaşadı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları ise jimnastik gösteri yaptı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu mini bir konser verdi. Tören bin kişinin ve 70 aracın katılımıyla gerçekleşen geçiş töreniyle son buldu.

Törene AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekilleri Murat Çan, Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN