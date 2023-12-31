Samsun'da Çölyak Hastaları İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Canik Belediyesi, çölyak hastaları için farkındalık etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çölyak hastaları için glütensiz gıda desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi, çölyak hastalığına ve glütensiz yaşama dikkat çekmek amacıyla ilçede etkinlik düzenledi. Canik Belediyesi ile Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme ile ilgili vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Çölyak hastalığının farkında olduklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki çölyak hastası vatandaşlara yönelik glütensiz gıda desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Etkinlik çerçevesinde glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler vatandaşlara ikram edildi.

"Glütensiz gıda kolilerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz"

İlçedeki çölyak hastası vatandaşlara glütensiz gıda kolilerini ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımız, yeteri kadar üretimi bulunmamasından ve fiyat yüksekliğinden dolayı glütensiz gıdalara ulaşmakta problem yaşıyor. Bu durumun ve çölyakın farkında olarak glütensiz gıda kolisi desteklerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli çölyak hastası vatandaşlarımıza glütensiz gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, glütensiz beslenme diyetine uygun gıdalardan oluşturduğumuz kolilerimizi kendilerine teslim ediyoruz. Toplumumuzda çölyak hastalığına ve glüten hassasiyetine yönelik farkındalık etkinliklerini gerçekleştirmeye de devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN