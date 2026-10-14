Haberler

Samsun'da Caner Özsercan, 10 yıldır tatlı ve çay dahil her şeye pul biber katıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da Caner Özsercan, 10 yıldır tatlı ve çay dahil her şeye pul biber katıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yaşayan Caner Özsercan, 10 yıldır yediği içtiği her şeye acı pul biber katıyor; tatlı ve çayı bile bu şekilde tüketiyor. Bu alışkanlığı çevresindekilerin dikkatini çekerken, 9 yaşındaki oğlu da büyüyünce babası gibi acı yemek istediğini söylüyor.

Samsun'da Caner Özsercan isimli vatandaş, yediği-içtiği her şeye acı pul biber katıyor. Tatlıyı ve çayı bile acı biberle tüketen Özsercan'ı görenler ise gözlerine inanamıyor.

Caner Özsercan, yıllar önce gittiği Kahramanmaraş gezisi sırasında tattığı acı pul biberin ardından tüm yiyecek ve içeceklerine pul biber eklemeye başladı. 10 yıldır tatlıyı bile acı pul bibersiz yiyemeyen Özsercan, bu alışkanlığıyla çevresindekilerin dikkatini çekiyor.

"Acısız günüm yok, pul biber en çok çay ve tatlıya yakışıyor"

Gezi sırasında tattığı acı biberin ardından her şeye biber katmaya başladığını ifade eden Caner Özsercan (37), "15 yıldır esnafım. Yediğim, içtiğim her şeye acı pul biber katıyorum. Acı benim hayatım. Su, çorba, tatlı, çay gibi akla gelebilecek her şeye pul biber ekliyorum. Bu alışkanlığım 10 yıldır devam ediyor. Gezi esnasında acıyı tattım ve o günden beri her şeye acı atıyorum. Acı pul biber bence en çok tatlıya yakışıyor. Çay ve tatlının acı pul biberle denenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu alışkanlığımı ilk kez görenler şaşırıyor. Benden görüp deneyenler de oluyor. Benim hoşuma gittiği için böyle tüketmeyi seviyorum. Acıyla birleştim diyebilirim. Eşim de ara sıra benim gibi deniyor. Bazen vazgeçse de denediği oluyor. Çayı pul bibersiz içemiyorum. Gece yatmadan önce yoğurduma pul biber koyarım. Acısız günüm yok. Gecemiz gündüzümüz acı. Ayrıca eşim akşamları bana çay getirdiğinde tepsinin içerisinde çay, şeker ve küçük bir tasın içerisinde pul biber bulunur. Çayım her zaman böyle servis edilir" dedi.

"Ben de babam gibi büyüyünce acı yiyeceğim"

Babası gibi acı yemek istediğini ifade eden 9 yaşındaki Rüzgar Özsercan ise, "Babam her şeyi acı biberle yiyor. Gördüğümde ben bile şaşırıyorum. Ben de denemek istediğimde tadıyorum ama çok acı geliyor. Büyüyünce inşallah ben de yiyebilirim. Bazen çok acı geliyor, hatta gözümden yaş bile geliyor" diye konuştu.

Acı pul biberi günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Özsercan, farklı yiyecek ve içecekleri bu alışkanlığıyla tüketmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 154 sitede yayınlandı.
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

MasterChef şampiyonu restoranını geçici olarak kapatıyor
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

Dev maça saatler kala ateşi yaktı
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Manchester United tel tel dökülüyor! Henüz 50. saniyede gol yediler

Bu takımın hali ne olacak? Henüz 50. saniyede gol yediler