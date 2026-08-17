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Samsun'da İHA Destekli Arama-Kurtarma Yarışması Başladı

Samsun'da İHA Destekli Arama-Kurtarma Yarışması Başladı
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AFAD'ın düzenlediği İHA destekli arama-kurtarma yarışması Samsun'da başladı. 81 ilden 246 personel, farklı senaryolarda kayıp arama becerilerini sergiliyor. Yarışma 3 gün sürecek ve finalde dron gösterisi yapılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından düzenlenen İHA destekli arama-kurtarma yarışması Samsun'da başladı. Türkiye'nin 81 ilinden 246 arama-kurtarma personelinin katıldığı yarışmada ekipler, belirlenen senaryolar üzerinden kıyasıya mücadele ediyor.

Samsun'da gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye'nin 81 ilinden arama-kurtarma personellerinden oluşan 246 yarışmacının yanı sıra AFAD Başkanlığı ve AFAD il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ile protokol üyelerinden oluşan yaklaşık 400 katılımcı yer alıyor.

Yarışmanın ilk gününde ekipler ormanda kayıp arama, su kenarında kayıp arama ve açık arazide kayıp arama olmak üzere farklı parkurlarda mücadele ediyor. Senaryolar kapsamında ekiplerin insansız hava araçlarını kullanarak kayıp kişileri tespit etmesi, konumlandırması, alan taraması yapması ve elde edilen koordinatları arama-kurtarma ekiplerine aktarması değerlendiriliyor.

Saat 09.30'da başlayan yarışmada gün boyunca 6 farklı grup belirlenen parkurlarda performans sergileyecek. Ekiplerin İHA kullanım kabiliyeti, koordinasyon ve operasyonel yetkinliklerinin değerlendirildiği yarışma 3 gün boyunca devam edecek.

Yarışmalar devam edecek

Yarışmanın ikinci gün etabı 18 Ağustos Salı günü, final etabı ise 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Final gününün akşamında ise saat 21.00'de dron hava gösterisi düzenlenecek.

Yarışmayla birlikte arama-kurtarma personelinin İHA kullanım yetkinliğinin geliştirilmesi ve afetlerde teknolojinin daha etkin kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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