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Samsun'da 82 yaşındaki emekli öğretmenin avokado hasadı dondan 800'den 60'a düştü

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Samsun'da 82 yaşındaki emekli öğretmenin avokado hasadı dondan 800'den 60'a düştü
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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, bahçesinde 200 çeşit meyve ve sebze yetiştiriyor. Avokado çiçekteyken yaşanan don nedeniyle hasat, geçen yıl bir ağaçtan alınan 800 adetten bu yıl 60 civarına düştü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, üç kıta ve 50 farklı ülkeden getirdiği tohumlarla evinin bahçesinde adeta bir "dünya bahçesi" oluşturdu. Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü çalışmayla 200 farklı meyve ve sebzeyi yetiştirmeyi başaran Albayrak, bu yıl ise avokado hasadından umduğunu bulamadı.

Yurt dışında görev yaptığı ve ziyaret ettiği ülkelerde gördüğü meyve ve sebzelerin tohumlarını Türkiye'ye getiren 82 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, sera kullanmadan doğal şartlarda üretim yapıyor. Samsun'un Atakum ilçesindeki evinin bahçesinde Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna (pawpaw), Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, California fındığından Japon elmasına, ağaç domatesinden siyah hurmaya, goji berry ve Frenk üzümüne kadar dünyanın farklı bölgelerine özgü çok sayıda ürünü yetiştiren Albayrak, ayrıca mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı domateslerin yanı sıra mor patates ve siyah biber gibi Türkiye'de yaygın olmayan çeşitleri de üretiyor.

"Geçen yıl 800 adet avokado almıştım, bu yıl 60 civarında hasat edebilirim"

Avokadoların çiçek döneminde dona maruz kaldığını ve bu nedenle hasadın düştüğünü dile getiren Hakkı Albayrak, "Bu sene avokado çiçekteyken bir don geçirdi. O nedenle hasat çok düşük oldu. Geçen yıl bir ağaçtan 800 adet avokado almıştım, bu sene ise 60 civarında avokado hasat ettim. En küçüğü 200 gram, üst dallarda ise 400 gramlık avokadolar var. Hasada başladım ancak sağlığım pek el vermiyor. Fazla ilgilenemeyeceğimden budamaya başladım" dedi.

"İlk geldiğimde 'Burada mandalina olmaz' dediler, 200 çeşit ürün ürettim"

İnsanların denemeden olumsuz yargılara vardığını ifade eden Albayrak, birçok ürünü deneme yoluyla üretmeyi başardığını belirterek, "Denemedikten sonra hiçbir sonuca varamazsınız. Samsun'a ilk geldiğimde, 'Burada mandalina, portakal olmaz' dediler. Dikip dikmediklerini sorduğumda dikmediklerini söylüyorlardı. Hep deneme usulüyle bu bitkileri yetiştirdim. Bazı ürünler var, ugava yemişi, tamarillo gibi meyveler çok don olduğu zamanlarda zarar görüyor. O zaman içeri almak lazım. Fideleri tohumdan yetiştiriyorum. Rize'de açık alanda çok yetişti. Şu anda benim bahçemde 100'e yakın çeşit meyve sebze var. Bunların birçoğu da subtropikal ürünlerden oluşuyor. Deneme olarak ise 250 çeşit üzerinde çalıştım. Denediğim 250 çeşitten 200'ünü Samsun'da üretmeyi başardım" diye konuştu.

Albayrak, bahçesinde yetiştirdiği meyve, sebze ve fidanlara özellikle organik üretimle ilgilenen tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini de ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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