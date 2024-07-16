Samsun'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 13.28'de meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, Samsun merkezde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Samsun'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan paylaşılan bilgiye göre, saat 13.28'de merkez üssü Samsun'un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - SAMSUN