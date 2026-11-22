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Samsun'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, öğretmenlere yönelik 'anne-kız' temalı kamp programı düzenlendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Ladik Akdağ Gençlik ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirilen programda öğretmenler, doğayla iç içe vakit geçirdi. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği kampta öğretmenler, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak dinlenme ve keyifli hatıralar biriktirme fırsatı buldu.

Anne-kız temasıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin birlikte vakit geçirmesi ve sosyal bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı