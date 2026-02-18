Samsun'da 2026 Ramazan ayı teması: 'Ramazan, Cami ve Hayat'

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan ayında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Ramazan, Cami ve Hayat" temasını belirledi. Samsun'da camiler, mukabeleler, vaazlar ve teravih programlarıyla Ramazan bereketini yaşatacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için önemli temalar belirledi. 2026 yılı Ramazan ayı teması "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak açıklandı. Samsun'daki camiler de Ramazan boyunca mukabeleler, vaazlar, vakit namazları ve teravih programları için hazır hale getirildi. Hatimle teravih kılınacak camiler sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yetkililer, çocukların Ramazan'ı tatmaları için sahur ve iftar programlarına ailelerin de destek olmasını tavsiye etti.

Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğuna işaret eden yetkililer, infak, ikram, zekat, fitre ve sadaka gibi uygulamalarla dayanışma bilincinin güçlendiğini ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çalışmaların Ramazan boyunca devam edeceğini belirtti. "İyiliği yeryüzüne egemen kılma" ülküsüyle, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik köprüsü kurulacağını ifade ettiler.

Diyanet yetkilileri, idrak edilecek manevi iklimin günahların mağfiretine, kalplerin tezkiyesine, nefislerin ıslahına ve ruhların ilahi nurla ihyasına vesile olmasını dilediklerini belirterek, tüm İslam aleminin ve Türkiye'nin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

Hatimle teravih kılınacak camiler belli oldu

Atakum: Atakent Merkez Camii, Atakum Büyük Cami ve Köy Hizmetleri Camii. İlkadım: Büyük Cami ve Yeni Karakol Cami.

Canik: Karşıyaka Mahallesi Mekke Camii. Tekkeköy: Şeyh Yusuf Zeynuddin Camii. Çarşamba: Hasanlı Camii ve Yeni Halk Camii. Bafra: Nuri İbrahim Camii. Vezirköprü: Kale Camii ve Nazife Münir Çeken Camii. Terme: Yavuz Selim Vakfı Mescidi. Salıpazarı: Yeni Mahalle Camii. 19 Mayıs: Ulu Cami. Havza: Aksu Camii. Ayvacık: Eyüp Sultan Camii. Ladik: Bülbülhatun Camii. Kavak: Yeni Cami Mahallesi Camii. Yakakent: Şehit Erdoğan Altınel Diyanet Okuma Salonu. Alaçam: Çarşı Camii. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı