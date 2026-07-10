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Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Kur'an ve Mevlid Okundu

Samsun'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Kur'an ve Mevlid Okundu
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Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası yapıldı. Vali Orhan Tavlı'nın da katıldığı duygu yüklü etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak 15 Temmuz şehitleri için Hatim Duası yapıldı.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı da katıldı. Programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve Hatim Duası edildi. Camiyi dolduran cemaat, 15 Temmuz şehitleri, tüm şehitler ve ülkenin huzuru için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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