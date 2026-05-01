Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Hepimiz Bu Düzen İçinde Yoksullaşıyoruz

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Samsun'da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde konuşan TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen, "Emeğiyle geçinen, asgari ücretli ya da emekli olmamız fark etmiyor, hepimiz bu düzen içinde yoksullaşıyoruz. Ücretler artmıyor, alım gücü düşüyor. Yapılan zamlar kısa sürede eriyor. Altı ayda eriyen ücretle bir yıl geçinmemiz bekleniyor" dedi.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Etkinlik, yoğun yağmura rağmen devam etti.

Siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları, Shell Kavşağı'nda bir araya geldi. Oluşturulan kortej, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçerek, mitingin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Yürüyüş sırasında üzerinde, "zam, zulüm, işkence" yazılı, kartondan yapılmış siyah tabut taşındı. Etkinlikte, "Katil İsrail, ABD defol" yazılı kukla da yakıldı.

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş'in oluşturduğu tertip komitesi adına basın açıklamasını okuyan TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar kapitalist sistemin zifiri karanlığına karşı mücadele ediyor. Emeğiyle geçinen, asgari ücretli ya da emekli olmamız fark etmiyor; hepimiz bu düzen içinde yoksullaşıyoruz. Ücretler artmıyor, alım gücü düşüyor. Yapılan zamlar kısa sürede eriyor. Altı ayda eriyen ücretle bir yıl geçinmemiz bekleniyor. Açlık sınırının 36 bin, yoksulluk sınırının 109 bin lirayı aştığı bir dönemde, TÜİK verileriyle gerçekler gizleniyor."

Açıklamada, ayrıca vergi sistemine yönelik eleştiriler de dile getirilerek, ücretlilerin yılın başından itibaren yüksek vergi dilimlerine girdiği ve gelirlerinin daha ellerine geçmeden azaldığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA