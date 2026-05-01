Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Hepimiz Bu Düzen İçinde Yoksullaşıyoruz

Güncelleme:
Samsun'da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde konuşan TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen, "Emeğiyle geçinen, asgari ücretli ya da emekli olmamız fark etmiyor; hepimiz bu düzen içinde yoksullaşıyoruz. Ücretler artmıyor, alım gücü düşüyor. Yapılan zamlar kısa sürede eriyor. Altı ayda eriyen ücretle bir yıl geçinmemiz bekleniyor" dedi.

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Samsun'da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde konuşan TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen, "Emeğiyle geçinen, asgari ücretli ya da emekli olmamız fark etmiyor, hepimiz bu düzen içinde yoksullaşıyoruz. Ücretler artmıyor, alım gücü düşüyor. Yapılan zamlar kısa sürede eriyor. Altı ayda eriyen ücretle bir yıl geçinmemiz bekleniyor" dedi.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Etkinlik, yoğun yağmura rağmen devam etti.

Siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları, Shell Kavşağı'nda bir araya geldi. Oluşturulan kortej, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçerek, mitingin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Yürüyüş sırasında üzerinde, "zam, zulüm, işkence" yazılı, kartondan yapılmış siyah tabut taşındı. Etkinlikte, "Katil İsrail, ABD defol" yazılı kukla da yakıldı.

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş'in oluşturduğu tertip komitesi adına basın açıklamasını okuyan TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar kapitalist sistemin zifiri karanlığına karşı mücadele ediyor. Emeğiyle geçinen, asgari ücretli ya da emekli olmamız fark etmiyor; hepimiz bu düzen içinde yoksullaşıyoruz. Ücretler artmıyor, alım gücü düşüyor. Yapılan zamlar kısa sürede eriyor. Altı ayda eriyen ücretle bir yıl geçinmemiz bekleniyor. Açlık sınırının 36 bin, yoksulluk sınırının 109 bin lirayı aştığı bir dönemde, TÜİK verileriyle gerçekler gizleniyor."

Açıklamada, ayrıca vergi sistemine yönelik eleştiriler de dile getirilerek, ücretlilerin yılın başından itibaren yüksek vergi dilimlerine girdiği ve gelirlerinin daha ellerine geçmeden azaldığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın