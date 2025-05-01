İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Samsun'da yoğun katılımla kutlandı. Kutlamalar, Onur Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşle devam etti. Kortejde CHP Samsun Milletvekili ve ilçe başkanları da yer aldı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin Onur Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Ardından DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş'in çağrısıyla toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

CHP Samsun İl Örgütü, 17 ilçe başkanlığı ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın da yer aldığı kortej, sloganlar eşliğinde meydana ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşün ardından sendika, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler meydanda kendilerine ayrılan alanlara yerleşti.

Geçen yıla kıyasla katılımın belirgin şekilde arttığı mitingde, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak, emek ve dayanışma vurgusu yaptı.

Basın açıklamasının ardından gençler ve kadınlar halaylar çekerek bayramı coşkuyla kutladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.