Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Samsun'da yoğun katılımla kutlandı. Kutlamalar, Onur Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşle devam etti. Kortejde CHP Samsun Milletvekili ve ilçe başkanları da yer aldı.
Haber: Mehmet Rebii Özdemir
(SAMSUN) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Samsun'da coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar, 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin Onur Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
Ardından DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş'in çağrısıyla toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
CHP Samsun İl Örgütü, 17 ilçe başkanlığı ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın da yer aldığı kortej, sloganlar eşliğinde meydana ulaştı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşün ardından sendika, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler meydanda kendilerine ayrılan alanlara yerleşti.
Geçen yıla kıyasla katılımın belirgin şekilde arttığı mitingde, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak, emek ve dayanışma vurgusu yaptı.
Basın açıklamasının ardından gençler ve kadınlar halaylar çekerek bayramı coşkuyla kutladı.