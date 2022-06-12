Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu - Haberler

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Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu

Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu.

Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu.

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan'a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan'a gidecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çarşamba Havalimanı Suudi Arabistan Koronavirüs Çarşamba Yerel Haberler

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