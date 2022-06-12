Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu - Haberler

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu.
Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu.
Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan'a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.
Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan'a gidecek. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / Yerel