Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu - Haberler

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu. Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan'a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan'a gidecek. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Yerel Çarşamba Havalimanı Suudi Arabistan Koronavirüs Çarşamba Yerel Haberler

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