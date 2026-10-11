Samsun Barosu başkanlık seçimini 494 oyla Suat Güveli kazandı

Samsun Barosu Başkanlığı seçiminde heyecan son ana kadar sürdü. Dört adayın yarıştığı seçimde Suat Güveli ile Kutluhan Gökçe'nin 494'er oy aldığı açıklanınca salonda büyük sevinç yaşandı. Oyların yeniden değerlendirilmesiyle Suat Güveli, 494 oy alarak Samsun Barosunun yeni başkanı seçildi.

Samsun'da avukatlar, yeni baro başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Samsun Adliyesi'nin zemin katında gerçekleştirilen seçimde Suat Güveli, Zafer Erdoğan, Kutluhan Gökçe ve Harun Uyanıkoğlu başkanlık için yarıştı. Kıyasıya rekabete sahne olan seçimde sonuçların açıklanmasıyla birlikte salonda heyecan doruğa çıktı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Suat Güveli ile Kutluhan Gökçe'nin 494'er oy aldığı açıklandı. İki adayın aynı oy sayısına ulaşması, seçim heyecanını daha da artırdı. Her iki adayın destekçileri de sonuç karşısında büyük sevinç yaşadı. Oyların eşit çıkması üzerine başkanlığın mesleki kıdem durumuna göre belirlenebileceği değerlendirilirken, bazı avukatlar Kutluhan Gökçe'yi tebrik etmeye başladı. Ancak seçim sonuçlarının yeniden sayılması ve değerlendirilmesine karar verilmesiyle salondaki atmosfer bir anda değişti. Avukatlar, yeni başkanın kim olacağının kesinleşmesi için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Yapılan yeniden sayım ve değerlendirme sonucunda Suat Güveli'nin 494 oy aldığı kesinleşti. Böylece Güveli, Samsun Barosunun yeni başkanı oldu. Seçimde Kutluhan Gökçe 292, Harun Uyanıkoğlu 297, Zafer Erdoğan ise 253 oy aldı. Sonuçların netleşmesinin ardından Suat Güveli, destekçilerinin tebriklerini kabul ederek, meslektaşlarına teşekkür etti.

"Seçimin kaybedeni yok, hepimiz Samsun Barosuyuz"

Başkan seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Suat Güveli, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Güveli, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Seçimin kaybedeni yok. Bana oy veren, bana oy vermeyen yok. Hepimiz Samsun Barosuyuz, hepimiz biriz. Umuyoruz ki gücümüzü yarınlara taşımak için kullanacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu süreçte destek olan, olamayan hiç fark etmez hepiniz çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı