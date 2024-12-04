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Samsun Bafra Lisesi'nden Sakatlar Derneği'ne Yürüteç Bağışı

Samsun Bafra Lisesi'nden Sakatlar Derneği'ne Yürüteç Bağışı
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Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geri dönüşüm yoluyla elde ettikleri gelirle Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'ne wolker bağışladı.

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'ne wolker(yürüteç) hediye etti.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenler, geri dönüşüm yoluyla topladıkları plastiklerden elde ettikleri gelirle bir adet wolker aldı. Eğitimciler bu yürüteci sakatlar derneğine bağışladı. Derneğin Bafra Şube Başkanı Recep Köksal, okul idarecileri ve öğrencilere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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