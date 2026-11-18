Samsun Atakum'da öğretmen Derya Canan Akalın 45 yaşında kanserden hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Derya Canan Akalın, karaciğerine sıçrayan kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti. Akalın için Türkiş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden öğretmen Derya Canan Akalın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 6 yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Derya Canan Akalın'ın hastalığı, karaciğerine sıçradı. Geçen cumartesi günü hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Akalın, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Atakum ilçesinde özel eğitim merkezinde öğretmen olarak görev yapan Derya Canan Akalın için Atakum ilçesindeki Türkiş Camii'nde bugün öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Akalın'ın cenazesi, namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde Akalın'ın ailesi, öğrencileri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.