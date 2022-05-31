Samsatlı çocuklar usta şairlerin eserlerini seslendirdi - Haberler

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Samsatlı çocuklar usta şairlerin eserlerini seslendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samsatlı çocuklar usta şairlerin eserlerini seslendirdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenciler ünlü Türk şairlerinin eserlerini ustaca yorumladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenciler ünlü Türk şairlerinin eserlerini ustaca yorumladı.

Samsat Zeynel Aslan İlkokulu öğrencileri hazırlamış oldukları şiir dinletisi programında Necip Fazıl Kısakürek, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif Ersoy gibi ünlü şairlerin eserlerini yorumlayarak katılımcılardan tam not aldı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve birçok kurum amirinin katıldığı programda konuşan Zeynel Aslan İlkokulu Müdürü Ahmet Tepe, öğrencilere şiiri sevdirmek ve onlara ülkemizin yetiştirdiği ünlü şairlerin şiirlerini ezberletmek amacıyla bütün okul çalışanları ile birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Müdür Tepe, "Biz öğrencilerimize sadece kitaplarda yazılı bilgileri aktarmakla kalmayıp onlara kültür, sanat ve edebiyatı da sevdirerek hayattan zevk almalarına çalışıyoruz. Şiir ve edebiyatla uğraşan insandan zarar gelmez. Çocuk yaşta bunu aşılıyoruz ki, yarınlarımız daha yaşanılır olsun. Öğrencilerimiz zevkle şiir ezberliyor ve yorumluyor. Bu çabamızda emek veren bütün personelimize ve programımıza katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necip Fazıl Kısakürek Adıyaman Türk Şiir Yerel Haberler

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