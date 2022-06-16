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Şampiyon, tecrübelerini gençlere anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şampiyon, tecrübelerini gençlere anlattı

Dünya ve Avrupa Şampiyonu, milli sporcumuz Afyonkarahisarlı Meryem Betül Çavdar, Şuhut Gençlik Merkezinde düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu, milli sporcumuz Afyonkarahisarlı Meryem Betül Çavdar, Şuhut Gençlik Merkezinde düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Büyük Taaruz'un 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Şuhut Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Adım Adım Zirveye' söyleşi programının konuğu tekvando Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli sporcu Çavdardı oldu. Söyleşide Çavdarlı gençlere tecrübelerini aktardı. Çavdarlı'yı tebrik eden Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, başarılarının devamını diledi.

Söyleşi sonunda ise Kaymakam Düzgün sporcuya plaket ve hediye takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meryem Betül gençlik Şuhut Yerel Haberler

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