Şampiyon A.Ş. 45. yılını çalışanlarıyla kutladı

Malatya'nın tanınmış sanayi kuruluşu Şampiyon A.Ş., 45. yıl dönümünü düzenlediği büyük bir organizasyonla kutladı. Şirketin 2030 hedefinin holding yapısına ulaşmak olduğu açıklanırken, başarılı çalışanlar ödüllendirildi.

Malatya'nın köklü sanayi kuruluşlarından Şampiyon A.Ş., kuruluşunun 45. yıl dönümünü Mövenpick Otel'de düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Programda şirketin 2030 vizyonu açıklanırken, başarılı çalışanlar ödüllendirildi.

Otomotiv, enerji, tıbbi malzeme üretimi, sigorta, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Şampiyon A.Ş.'nin 2030 hedefinin holding yapısına ulaşmak olduğu açıklandı. Etkinliğe Şampiyon Şirketler Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Nazım Kıymaz, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kıymaz, Şampiyon Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kıymaz, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Törende konuşan Nazım Kıymaz, 1980 yılında küçük bir atölyede başlayan yolculuğun bugün 12 marka ile büyük bir yapıya dönüştüğünü belirterek, başarılarının temelinde dürüstlük, adalet ve çalışanlara verilen değerin yattığını söyledi. Kıymaz, yeni hedeflerinin 2030 yılında Şampiyon Holding'i kurmak olduğunu ifade etti.

Şampiyon Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kıymaz ise kurumsallaşma sürecinin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, yeni iş alanlarıyla büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Kıymaz, TOGG markasının da Şampiyon Otomotiv bünyesine katıldığını açıkladı.

Kutlama müzik programı ile sona erdi. - MALATYA

