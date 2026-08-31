SAMPA Otomotiv'de işten çıkarılan işçilere mahkemeden sendikal zafer

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - SAMPA Otomotiv'de işten çıkarılan işçiler, işe dönüş davalarını kazandı. İşçiler, mahkeme kararının sendikal mücadelenin zaferi olduğunu belirtti.

SAMPA Otomotiv fabrikasında çalışırken işten çıkarılan işçiler, Karadeniz İşçi Derneği'nde düzenledikleri basın toplantısında işe dönüş ve sendikal tazminat talepleriyle açtıkları davaları kazandıklarını duyurdu. İşçiler, işten çıkarılmalarının gerçek nedeninin sendikal örgütlenme olduğunu savundu.

Basın açıklamasını, SAMPA Otomotiv'den işten çıkarılan ve hukuk mücadelesi sonucunda davayı kazanan işçilerden Dursun Ali Özcan okudu.

Özcan, açıklamasında SAMPA Otomotiv fabrikasında alın teri döken ve üretimin devamını sağlayan işçiler oldukları belirtilerek, sendikal haklarını kazanmak amacıyla örgütlendiklerini anlattı.

Özcan, elde edilen hukuki kazanımın yalnızca işten çıkarılan işçilerin değil, çalışma yaşamında haklarını savunan tüm işçilerin kazanımı olduğunu belirterek, "Bu karar sadece biz işten atılan işçilerin değil, haksızlığa direnen tüm işçi sınıfının zaferidir" ifadelerini kullandı.

"SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYİ KIRMAK İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIK"

İşçilerin insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, adil ücret ve ücretlerin zamanında ödenmesini talep ettiklerini anlatan Özcan, işveren tarafından çeşitli gerekçeler ileri sürülerek işten çıkarıldıklarını kaydetti. Özcan, "İşveren sendikal örgütlenmeyi kırmak dağıtmak ve korku salmak amacıyla bizleri işten çıkarttı. Ancak biz korku düzenine karşı dimdik ayakta durup hukuk mücadelemizi verdik" dedi.

Mahkeme kararlarının işten çıkarmaların hukuksuz olduğunu ortaya koyduğunu belirten Özcan, yargı süreci sonunda fesihlerin gerçek gerekçesinin sendikal faaliyetler olduğunun tespit edildiğinin altını çizdi ve işverenin sendikal tazminat ödemesine karar verildiğini söyledi. Birleşen işçilerin asla yenilmeyeceğini söyleyen Özcan, emek dostlarına ve tüm işçilere çağrıda bulunarak, işçilerin haklarını ancak örgütlü mücadeleyle koruyabileceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA