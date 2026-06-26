Haberler

Samandağ'da karne sevinci yaşandı

Samandağ'da karne sevinci yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Azize Süleyman Yalçın İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak sınıfları ziyaret etti. Programda öğrencilere karneleri takdim edilirken, yaz tatilini verimli değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

PROTOKOL ÜYELERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Samandağ'da düzenlenen karne dağıtım töreni, Azize Süleyman Yalçın İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin karne heyecanını paylaşan protokol üyeleri, sınıflarda çocuklarla sohbet etti. Karne alan öğrencilerin mutluluğu törene renk katarken, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte okulda sevinçli anlar yaşandı.

ÖĞRENCİLERE TATİL TAVSİYESİ

Program kapsamında öğrencilere karneleri takdim edildi. Protokol üyeleri, öğrencilere yaz tatilini dinlenerek, okuyarak ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, karne heyecanını yaşayan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Tören boyunca öğrencilerle sohbet edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Törende öğretmenlere de yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi. Eğitim camiasına huzurlu ve başarılı bir tatil dönemi temennisinde bulunuldu. Samandağ'da gerçekleştirilen karne dağıtım programı, öğrencilerle yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını