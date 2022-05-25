Samandağ'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın öncülüğünde, ilçe genelinden başlatılan yol seferberliği kapsamında; Yeni Mahalle Ali Terzi Sokak'ta beton asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Samandağ Belediyesi ekipleri, düzenledikleri çalışmalar ile Samandağ'da cadde ve sokaklar yeni yüzüne kavuşuyor.

"BU ÖNEMLİ SOKAĞIMIZI DA HAYIRLISIYLA BİTİREREK BAŞKA BİR CADDEMİZE GEÇECEĞİZ"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Samandağ'ın bir turizm ilçesi olduğunu vurgulayarak Samandağ'ı hak ettiği yere getirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Başkan Eryılmaz açıklamasında; "Samandağ Belediyesi Çalışıyor Samandağ Güzelleşiyor. Yeni Mahalle Ali Terzi Sokak'ta asfaltlama çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Samandağ Belediyesi'nin ihalesinden önemli bir caddemizi daha Samandağ halkımızın hizmetine sunuyoruz. Altyapı çalışmalarından dolayı yollar çok kötü durumdaydı. Bu caddemiz ile ilgili bir talep vardı, iki tane ana caddeyi birbirine bağlayan önemli bir yol. Bu önemli sokağımızı da hayırlısıyla bitirerek başka bir caddemize geçeceğiz.

"BİR TARAFTA ASFALT SERİM, BİR TARAFTA PARKE TAŞI, BİR TARAFTA YOL ONARIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bütün Samandağ halkımızdan şunu istirham ediyorum; Biraz Sabır. Bütün caddelerimizi, bütün sokaklarımızı mutlaka onarım yapılması gerekeni onaracağız, asfaltlanması gerekenleri asfaltlayacağız, parke döşenmesi gereken yolu parke taşı döşeyeceğiz. Şu anda Samandağ'ın, farklı mahallelerinde, farklı caddelerinde parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Bir tarafta asfalt serim, bir tarafta parke taşı, bir tarafta yol onarım çalışmalarımız devam ediyor.

Samandağ bir turizm ilçesi ve Samandağ'ı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Emeği geçen Fen İşleri çalışanlarımıza ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, yeni yüzüne kavuşan caddemizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.