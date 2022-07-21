Samandağ'da Futbol Turnuvası Başladı

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz öncülüğünde bu yıl ikincisini düzenlenen Samandağ Belediyesi Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası Protokol maçı ile başladı.

İlçe Kaymakamı Murat Kütük'ün katılımı ile Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, CHP İlçe Başkanı Turgay Abacı, AKP İlçe Başkanı Semir Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, CHP Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Reyhanoğulları, Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Boğday ve iş adamlarının forma giydiği maçta spor, siyaset ve iş dünyası bir araya geldi. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın da forma giydiği açılış maçında Samandağ Karması ile Birfen Koleji Hatay Defne Spor Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

İlçe Kaymakamı Murat Kütük turnuvanın açılış maçında yaptığı açıklamada 1. Lige yükselen Birfen Koleji Hatay Defne Spor Kadın Futbol Takımını tebrik ederek "Geçen yıl mahalleler arası turnuva çok ciddi bir çekişmeye sahne olmuştu. İlçemize bu turnuva ile güzel bir renk katılıyor. Vatandaşlarımız için güzel bir etkinlik oluyor. Sporu özendirme ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına bu faaliyetinden dolayı Samandağ Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Eryılmaz, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu mahalleler arası futbol turnuvasına hepiniz hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Bugün açılış maçımızı Birfen Koleji Hatay Defne Spor Kadın Futbol Takımı ile yapacağız. Belki de bölgemizde ilk defa bu konseptte bir karşılaşma olacak. 1. Lige yükselen Birfen Koleji Hatay Defne Spor Kadın Futbol Takımı'nı başarılarından dolayı kutluyorum, onlarla gurur duyuyoruz. Biz belediye olarak kendilerine her türlü desteği vereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Bu maçın centilmence geçmesini özellikle istirham ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sevgili izleyicilerimize de bize iştirak ettikleri için teşekkür ediyor iyi seyirler diliyorum" diye konuştu.

Centilmence geçen müsabaka 4-4 lük skor ile tamamlandı.

ANKA / Yerel