Şam'da Camiye Yoğun İlgi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Şam'da Camiye Yoğun İlgi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Emevi Cami'ne Cuma namazını kılmak için akın etti. İlgili güvenlik önlemleri altında, geçmişteki İsrail hava saldırılarına rağmen camide ciddi bir kalabalık gözlemlendi.

Suriye'de başkenti Şam'da halk, Cuma namazını kılmak için Emevi Cami'ne koştu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi silahlı grupların Bedevilere yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail'in çarşamba günü hava saldırıları gerçekleştirdiği başkent Şam'da ise durum sakinliğini koruyor. Şam halkı, cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Cami'ne akın etti. Yoğunluğun yüksek olduğu camiye girişte geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

"Camiye giriş çıkışlarda ciddi kontroller yapılıyor"

Emevi Cami'nde geniş güvenlik önlemleri alındığını ve caminin kalabalık olduğunu ifade eden Muhammed Kaya, "16 Temmuz'da İsrail, Genelkurmay Başkanlığı binasına bombardıman gerçekleştirdi. O saldırı sırasında biz de buradaydık ve etkilendik. Uçakların sesinden, bombardıman sesinden baya etkilendik. Halk da bu saldırıdan dolayı çok etkilendi. Burada çok sıkı bir denetim var. Özellikle camiye giriş çıkışlarda ciddi kontroller yapılıyor. Buna rağmen halkın teveccühü oldukça yoğun. İnsanlar Emevi Camii'ne gelmeye devam ediyor. Cuma namazını eda etmek için camide büyük bir kalabalık var" dedi.

"Hiçbir korku veya tedirginlik görmüyorum"

İsrail'in saldırılarına rağmen insanlarda tedirginlik olmadığını ifade eden Yunus Emre Gültekin, "Geçen gün olan saldırıya rağmen vatandaşlar hala Emevi Cami'ne gelerek namazlarını eda ediyor. Hiçbir korku veya tedirginlik görmüyorum. Alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmekten vazgeçmiyor. Camideki kalabalık da normal seviyede, halkta herhangi bir korku ya da panik hali yok" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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