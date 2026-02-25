Şehit Astsubay Varol, Salihli'de Anıldı

Manisalı şehit Astsubay Ahmet Deniz Varol, memleketi Salihli'de dualarla anıldı.

2008 yılında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında Kuzey Irak'ta şehit düşen Astsubay Ahmet Deniz Varol, şehadet 18.yıldönümünde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 23 Şubat 2008 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ahmet Deniz Varol'un şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Hatice ve babası Abdullah Varol'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, devletin her daim şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanında olduğunu, şehitlerimizin aziz hatıralarının asla unutulmayacağını ve milletimizin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz'un yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı