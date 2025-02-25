Salihli'de şehit Ahmet Deniz Varol unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 2008 yılında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında Kuzey Irak'ta şehit düşen Salihlili Astsubay Ahmet Deniz Varol'u şehadet yıldönümünde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Varol'un ailesini evinde ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 23 Şubat 2008 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ahmet Deniz Varol'un şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Hatice ve babası Abdullah Varol'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan "Vatan size minnettardır" dedi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz'un yer aldığı ziyaret, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. - MANİSA