Salihli'de muhtarlar toplantısında mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçları görüşüldü

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı'nda, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartları ile ihtiyaçları ele alındı.

Salihli'de 2026 yılı Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik yürütülen çalışmalar ve uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı. Sunumlarda, işçilerin çalışma şartları, ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlar değerlendirilerek yürütülen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Mahalle muhtarlarının sahadaki gözlem ve tespitlerinin ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm odaklı çalışmaların yürütülmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Güldoğan, ilgili kurumlarla muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemini ifade etti. Toplantının devamında mahalle muhtarlarının mevsimlik tarım işçilerine ilişkin görüş, öneri ve talepleri dinlendi. Sahada karşılaşılan sorunların değerlendirildiği toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve çözüm odaklı çalışmaların geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı