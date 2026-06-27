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Binbaşı Karaaslan Salihli'ye veda etti!

Binbaşı Karaaslan Salihli'ye veda etti!
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 yıldır görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Van'ın Çaldıran ilçesine atanması nedeniyle Kaymakam Ali Güldoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, son veda ziyaretini Kaymakam Ali Güldoğan'a gerçekleştirdi.

Salihli'de yaklaşık 5 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Doğukan Karaaslan, yeni görev yeri olan Van'ın Çaldıran ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığına atanması nedeniyle Kaymakam Ali Güldoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Salihli'de görev yaptığı süre boyunca yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Kaymakam Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Karaaslan'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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