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Salihli'de İnsan Hakları Kurulu 2025 Toplantısını Gerçekleştirdi

Salihli'de İnsan Hakları Kurulu 2025 Toplantısını Gerçekleştirdi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2025 yılının ilk İnsan Hakları Kurulu toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda kurulun genel çalışmaları ve gündem maddeleri değerlendirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ' İnsan Hakları Kurulu' 2025 yılının ilk toplantısını Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Güldoğan başkanlığında gerçekleşen İnsan Hakları Kurulu toplantısında, İnsan Hakları Kurulu'nun genel çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulunulmasının akabinde kurul gündeminde ki maddeler görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından kurul üyelerinin önerilerine de yer verilirken, toplantı tamamlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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