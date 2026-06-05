Salihli Huzurevi sakinleri doğayla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Nüfus On Yılı etkinlikleri kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Huzurevi Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinlerine yönelik Köprübaşı ilçesine gezi programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımlarını artırmak, aile bağlarını ve sosyal etkileşimi güçlendirmek amaçlandı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen programda yaşlı bireyler keyifli ve huzurlu bir gün geçirme fırsatı buldu.

Gezi boyunca çeşitli etkinliklere katılan huzurevi sakinleri, günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı buldu. Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde vakit geçirirken moral ve motivasyonlarını da artırdı.

Köprübaşı gezisi, huzurevi sakinlerinin unutamayacakları güzel hatıralar biriktirmelerine ve sosyal bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlamış oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı