Haberler

Salihli'de Emekli Öğretmenler Günü Kutlaması

Salihli'de Emekli Öğretmenler Günü Kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Güldoğan, emekli öğretmenlere sağlık ve mutluluk dileyerek, eğitim camiasının değerini vurguladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kaymakam Ali Güldoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, ilçede ikamet eden emekli öğretmenler Hamdi Çamdere ve Ahmet Urf'u evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Ali Güldoğan, uzun yıllar eğitime hizmet eden emekli öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür dileyerek, "Eğitim camiamızın kıymetli çınarlarını unutmuyoruz. Emekleri ve katkıları her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Ziyarette genç öğretmenler de yer alarak emekli öğretmenlere vefa örneği gösterdi. Emekli öğretmenler, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güldoğan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.