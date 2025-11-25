Salihli'de Emekli Öğretmenler Günü Kutlaması

Manisa'nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kaymakam Ali Güldoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, ilçede ikamet eden emekli öğretmenler Hamdi Çamdere ve Ahmet Urf'u evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Ali Güldoğan, uzun yıllar eğitime hizmet eden emekli öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür dileyerek, "Eğitim camiamızın kıymetli çınarlarını unutmuyoruz. Emekleri ve katkıları her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Ziyarette genç öğretmenler de yer alarak emekli öğretmenlere vefa örneği gösterdi. Emekli öğretmenler, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güldoğan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MANİSA