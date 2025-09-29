Salavatlı İlkokulu'nda Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Salavatlı İlkokulu'nda öğretmen ve öğrenciler, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinliği kapsamında fidan dikerek geleceğe nefes oldu.

Salavatlı İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, fidan dikiminin yanı sıra ormanların doğa ve insan yaşamı açısından önemini öğrendi. Öğretmenler, çocuklara ağaç dikmenin çevreyi koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma adına taşıdığı anlamı anlattı. "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare kapsamında okulda öğretmen ve öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte ormanların öneminden bahsedilerek, öğrencilere ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıldı. - AYDIN