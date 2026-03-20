Osmaniye'de 33 yıllık bayramlaşma geleneği sürüyor

Osmaniye'nin Sakızgediği köyü sakinleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıkta bir araya gelerek hatim duaları yaptı ve geleneksel bayramlaşma programını sürdürdü. Mahalle muhtarı, bu geleneğin 33 yıldır devam ettiğini ve geleceğe aktarılacağını belirtti.

Osmaniye'nin Sakızgediği köyü sakinleri, Ramazan Bayramı'nda köy mezarlığında bir araya gelerek bayramlaştı.

Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü köy mezarlığında düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Yaklaşık 33 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında köy halkı mezarlıkta buluşarak, Ramazan ayı boyunca okunan hatimlerin toplu duasını yaptı. Sakızgediği köy mezarlığında yapılan duanın ardından mezarlıklarda bayramlaşma gerçekleşti. Köy sakinleri, bu gelenekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleneğin sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak geleneği sürdürdüklerini belirten köy muhtarı Mahmut Deveci, "Sakızgediği köyünde yaklaşık 33 yıldır bu geleneğimizi ve göreneğimizi devam ettiriyoruz. Bayramın birinci günü bütün akraba, eş dost köy mezarlığına geliyor. Burada bayramlaşma programını devam ettiriyoruz. Amcamın oğlu Mahmut Deveci, 33 yıl önce bu programı başlattı. Hatim dualarını yapıyoruz, 378 tane hatim duamız oldu. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettiriyoruz. Bizden sonraki nesillere de inşallah güzel bir örnek bırakıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
