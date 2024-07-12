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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Astsubayın Nişan Hazırlıkları Yarıda Kaldı

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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı ve Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cenazesi yarın defnedilecek.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın (26) bir süredir nişan hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi. Talay'ın şahadet haberi sonrasında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Talay (26), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Talay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Mehmet Talay'ın, "Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin" sözleri yürekleri dağladı. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Nişan hazırlığı yaptığı öğrenilen şehit Talay'ın cenazesi yarın Güneşler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Mezarlığı'na defnedilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Astsubay Kıdemli Çavuş Sakarya Baba Yerel Haberler

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