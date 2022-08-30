Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya yerel haberi: Sakarya'da 30 Ağustos coşkusu: 100'üncü yıl kutlamaları başladı

Yerel Haberler

Sakarya yerel haberi: Sakarya'da 30 Ağustos coşkusu: 100'üncü yıl kutlamaları başladı

Edinilen Sakarya gelişmesine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü Sakarya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü Sakarya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos'ta zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya'da kutlanmaya başladı. Gün boyu sürecek olan kutlama ve törenler, Sakarya Valilik Kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrasında kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam etti. Kutlama törenine; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere Garnizon Komutanı Albay Fahri Can, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Levent Tunç, gaziler, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Yapılan konuşmaların devamında kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title