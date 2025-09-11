Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde Değişiklik: Selçuk Doğuş Merkeze Alındı, Mehmet Ömür Saka Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararına göre, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş merkeze alınırken, yerine Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bir çok ilin emniyet müdürü değişti. Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Doğuş'un yerine Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. - SAKARYA